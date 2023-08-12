Джеймс Кэмерон панирует снять продолжение легендарного «Терминатора»

Известный режиссер Джеймс Кэмерон, создатель таких культовых фильмов, как «Терминатор» и «Терминатор 2», планирует снять еще одно продолжение легендарной франшизы. Об этом сообщает Sport24.





Кэмерон вернул себе права на одну из частей фильма, которая ранее была отдана другому режиссеру. Эта картина не имела успеха у зрителей, и Кэмерон обвинил в этом старых актеров Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон, которые не вызывали интереса у аудитории.





Тем не менее, Кэмерон не отказался от своего замысла и начал работать над сценарием нового фильма в феврале 2023 года. В этот раз он не только будет продюсировать ленту, но и более активно участвовать в ее создании.





Фото: скриншот YouTube/«Слово» — проекты о Главном