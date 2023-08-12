Художник из Германии вырастил картину из цветов

12.08.2023
На территории общины Якобсдорф в Бранденбурге посетители могут увидеть необычную картину, состоящую из цветов. Об этом сообщают Аргументы и Факты.
На полотне площадью около 2000 квадратных метров изображена гигантская пчела, летящая к сотам. Это произведение искусства создал немецкий художник Михаэль Уи к своему 60-летию. Он попросил друзей и знакомых подарить ему семена цветов вместо традиционных подарков.
Художник хотел привлечь внимание к проблеме исчезновения насекомых, которые играют важную роль в опылении растений. Он также установил на поле специальные домики и отели для насекомых, чтобы обеспечить им убежище. Картина Уи стала настоящим раем для пчел, бабочек и других животных. Его послание зрителям: "Не забывайте о насекомых! Жизнь невозможна без опыления".Картину можно увидеть с высоты птичьего полета с помощью дрона или вертолета. Она также доступна для просмотра в интернете на сайте художника.
«Я подумал, что не буду долго рассуждать о цветущих ландшафтах, я их просто создам!» — сказал Михаэль Уи немецкому информационному агентству dpа. Его живая цветочная картина — величиной с футбольное поле. Чтобы реализовать свой план, 60-летнему художнику пришлось изрядно потрудиться. Сначала он измерил базовую площадь для своего проекта и набросал свои идеи на бумагу. Затем внес данные в компьютер, подобрал подходящие символы, рассчитал все параметры и создал эскиз. Самое сложное, по словам автора, было перенести все это на живую поверхность.
Чтобы соблюсти геометрию, он вбивал в землю колышки и «вырисовывал» нужный узор шнурами. Затем всю площадь нужно было засеять, постоянно поливать и облагораживать. Михаэля поддержали в этом местные жители, друзья и семья. Сейчас у Михаэля — около 25 помощников, самому младшему — четыре года, самому старшему — 90 лет.
Фото: скриншот DW