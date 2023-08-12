Художник из Германии вырастил картину из цветов

На территории общины Якобсдорф в Бранденбурге посетители могут увидеть необычную картину, состоящую из цветов. Об этом сообщают Аргументы и Факты.





На полотне площадью около 2000 квадратных метров изображена гигантская пчела, летящая к сотам. Это произведение искусства создал немецкий художник Михаэль Уи к своему 60-летию. Он попросил друзей и знакомых подарить ему семена цветов вместо традиционных подарков.





Художник хотел привлечь внимание к проблеме исчезновения насекомых, которые играют важную роль в опылении растений. Он также установил на поле специальные домики и отели для насекомых, чтобы обеспечить им убежище. Картина Уи стала настоящим раем для пчел, бабочек и других животных. Его послание зрителям: "Не забывайте о насекомых! Жизнь невозможна без опыления".Картину можно увидеть с высоты птичьего полета с помощью дрона или вертолета. Она также доступна для просмотра в интернете на сайте художника.



