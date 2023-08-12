Парк Горького отмечает 95-летие

12.08.2023
В честь праздника для парка создали 13 экспериментальных проектов по мотивам произведений Горького: от шоу на воде и шапито до спектаклей-променадов и театральных лабораторий. Об этом сообщает ТАСС.
В центральном парке Москвы отмечают сразу две важные даты — 155-летие Максима Горького и 95-летие парка, носящего имя писателя, поэтому тематика праздника выстроена под увлечение и биографию известного писателя.
Под крышей главной архитектурной доминанты парка открылся зимний сад — зеленый уголок с большим выбором растений. С 12 августа в зимнем саду стартует тематическая образовательная программа: посетителей ждут лекции по пересадке растений и интерьерному озеленению, а также мастер-классы по плетению венков из пшеницы, ботаническим барельефам и иллюстрациям.
Также арку главного входа украсили арт-объектом «Время вперед». Инсталляция, созданная при поддержке Москомархитектуры, символизирует прошлое, настоящее и будущее Парка Горького.
Фото: скриншот YouTube/МИР НАШИМИ ГЛАЗАМИ