Артисты Большого театра выступят в Подмосковье

На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сооб...
Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней. Об этом сообщает ТАСС. ...
Литературно-музыкальный фестиваль состоится при поддержке ПФКИ в Усадьбе Захарово и парке Захарово 1...
Участники заседания разобрали внесенный в Госдуму законопроект, вводящий порядок использования произ...
Мастера горлового пения выступят в сопровождении традиционных инструментов, электронной музыки и мул...
На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сооб...
Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней. Об этом сообщает ТАСС. ...
Литературно-музыкальный фестиваль состоится при поддержке ПФКИ в Усадьбе Захарово и парке Захарово 1...
Участники заседания разобрали внесенный в Госдуму законопроект, вводящий порядок использования произ...
Мастера горлового пения выступят в сопровождении традиционных инструментов, электронной музыки и мул...
Проект «Многослойная реальность» знакомит с работами художника-аниматора, лауреата «Оскара» Александ...
Совместный проект Музея архитектуры им. А. В. Щусева и КДЦ «Дулёвский» расскажет о творчестве и жизн...
Такое решение приняла министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам финального питчинга проектов, про...
Идея актуализировалась после взрыва в Таганроге, где пострадали здание и предметы искусства Художест...
Южнокорейские кинематографисты посетили РФ в рамках проекта Filming Locations in Russia, сообщила пр...
Произведение по поэме отца Артемия Владимирова на музыку Антона Вискова исполнят в Московской консер...
Проект «Очень милое, честное все семейство» расположится на территории заброшенной усадьбы в Подмоск...
Хореографический коллектив станет участником Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, сообщ...
На закрытии 31-го смотра его генпродюсер Геворг Нерсисян объявил имя президента, а губернатор Ленобл...
С 20 по 25 августа в столичном кинотеатре покажут шесть отреставрированных кинокартин Il grande Maes...
Министр культуры РФ провела встречу с главой региона Михаилом Котюковым, сообщается в телеграм-канал...
20 августа музыкант и продюсер Игорь Сандлер соберет в Москве исполнителей разных направлений из раз...
Показы пройдут очно и онлайн в рамках проекта Russian Film Festival, сообщила пресс-служба Роскино.
17 августа в Обществе «А—Я» откроется выставка петербургской художницы «Грот Венеры».
12.08.2023