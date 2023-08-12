Артисты Большого театра выступят в Подмосковье

12.08.2023

Артисты Большого театра выступят в Подмосковье
На «Шаляпин-фестивале» представят романсы, фрагменты из опер, русские народные песни. Об этом сообщает ТАСС. 

Мероприятие пройдет в селе Гагин Сергиево-Посадского городского округа 12 августа. Для гостей, кроме прочего, предусмотрена просветительская программа. Мероприятие посвящено 125-летней годовщине венчания оперного певца Федора Шаляпина с итальянской балериной Иолой Торнаги, а также приурочен к 150-летию со дня рождения Шаляпина и его друга композитора Сергея Рахманинова.

В программе фестиваля — романсы, фрагменты из опер, русские народные песни, которые входили в репертуар Шаляпина, духовные сочинения, песни из кинофильмов, современные инструментальные обработки классических произведений и многое другое.