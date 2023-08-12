Первый 3D-фильм на затонувшем пароходе XIX века снимут в России

Экспедиция для съемки фильма стартовала 12 августа и продлится 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.





Участники Орловского клуба подводного плавания «Диво» намерены к ноябрю 2023 года выпустить документальный 3D-фильм «Пароход времени», который снимут на затонувшем в Ладожском озере пароходе XIX века «Валамон Луостари».





В фильме будут использованы подробные данные гидролокатора и подводного сканирования с современными технологиями построения трехмерных моделей, эпизодически будет использована компьютерная реконструкция событий и графика. Фильм расскажет подрастающему поколению историю Валаамского монастыря. Авторы проекта готовятся снять документальный фильм о том, что стало причиной его гибели, какие бытовые предметы оно хранило.





Судно была построено в Швеции в 1862 году, а название «Валамон Луостари» получило в 1931-м и стало обслуживать маршрут Валаам — Лахденпохья. Во время советско-финской войны 1939-1940-х годов пароход мобилизовали в состав транспортного отряда финской военной флотилии, а 22 января 1940 года «Валамон Луостари» в результате атаки советских бомбардировщиков был затоплен в Никоновской бухте на глубине 7-9 м.









Фото: скриншот YouTube/Елена Богословская