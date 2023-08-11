В Музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдет фестиваль для всей семьи «Традиция»

11.08.2023
Литературно-музыкальный фестиваль состоится при поддержке ПФКИ в Усадьбе Захарово ( Музей-заповедник Пушкина) и парке Захарово 19 августа, сообщила пресс-служба проекта.
«Традиция» нацелена на популяризацию и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и национальной кухни. Авторами идеи фестиваля выступили режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.
В этом году в программе запланировано более 50 событий: концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для детей, мастер-классы, народные забавы, традиционные промыслы и др. Посетителей ждут выступления Хора Сретенского монастыря, представителей музыкальной династии Лундстремов, группы «Лавра», пианистки Валентины Лисицы и певицы Маши Макаровой; беседы о «русском коде», христианской семье и др.; спектакли Нового театра, Московского областного ТЮЗа, театра «Револьвер» и многое другое.
Изучить программу можно на сайте
фестиваля. Вход свободный
Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция»