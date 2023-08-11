В РСПП обсудили использование «сиротских» произведений

Фото: Pixabay

Участники заседания разобрали внесенный в Госдуму законопроект, вводящий порядок использования произведений неизвестных или недоступных для переговоров авторов. Об этом сообщила пресс-служба союзаДокумент позволит упорядочить один из сегментов управления правами, считает представитель РСПП Сергей Матвеев. Он перечислил четыре таких сегмента: произведения в общественном достоянии; охраняемые произведения, управляемые правообладателями и находящиеся в коммерческом обороте; произведения «бескорыстных» авторов; а также «сиротские» (орфанные) произведения, авторы которых неизвестны или недоступны.«Чем точнее мы строим реестры таких произведений, тем у нас больше контента, прозрачности и меньше нарушений, и любой законопроект, который помогает это делать, безусловно, полезен», — пояснил Матвеев.С критикой документа выступили зарубежные мейджоры, полностью или частично ушедшие из РФ. Их интересы представляет Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ). По словам главы организации Никиты Данилова, с принятием закона общества по коллективному управлению правами (ОКУП) смогут объявить орфанными все иностранные произведения, которые западные правообладатели не хотят лицензировать для РФ. Также они опасаются, что ОКУПы могут записать в «сиротские» народное творчество вроде мемов и фанфиков и неохраняемый генеративный контент.Схожими опасениями поделился глава ассоциации «Интернет-Видео» Алексей Бырдин. Евгения Обухова из VK указала, что инструмент может затронуть UGC-контент из соцсетей.Комментируя эти мнения, участники обратили внимание на то, что в документе вообще не говорится о проблеме «недружественных стран», порядок расчетов с которыми определен президентским указом № 322. Также нет оснований относить мемы и фанфики, имеющие конкретных авторов, к народному творчеству.Сергей Матвеев подчеркнул необоснованность идеи о том, что в «сироты» могут записать продукты ИИ. По его мнению, она продиктована представлением НФМИ о «странной презумпции виновности» любого, кто будет задействован в управлении правами.Легализация орфанных произведений необходима для развития (в том числе для привлечения инвестиций) проектов людей, популяризирующих наследие, считает директор Сообщества пользователей авторских и смежных прав Анатолий Семенов. По его мнению, в документе не хватает упоминания аудиовизуальных произведений.Также он ответил на опасения относительно того, что в «сиротам» могут попасть книги авторов, публикующихся под псевдонимами или скрывающих свои личности: «Бернская конвенция устанавливает вполне понятную презумпцию: интересы неизвестного автора или автора под псевдонимом представляет издательство».Замруководителя IPCodex Виталий Илларионов отметил, что авторское право — «не абсолютная монополия, а механизм балансировки интересов пользователя и правообладателя». Он напомнил о конституционном характере права на доступ к культурным ценностям.По словам Илларионова, когда бизнес впервые обращается к использованию «сиротского» произведения, 30-дневный срок для поиска автора представляется уместным, а в последующих обращениях к произведениям того же автора срок можно сократить.Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин поделился «четким ощущением, что законопроект собираются принимать, несмотря на возражения, которые прозвучали».