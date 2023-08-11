Концерт «Голос и космос» пройдет в Планетарии 1 в Петербурге

11.08.2023
Мастера горлового пения выступят в сопровождении традиционных инструментов, электронной музыки и мультимедийного шоу.
30 августа в 21:00 в Планетарии на Обводном канале состоится концерт «Голос и космос». Он станет превью Фестиваля искусств Востока DAIRAFEST, который пройдет в Петербурге в октябре-декабре.
Голосами вечера станут мастер горлового пения, музыкант и солист группы «Хуун Хуур Ту» Радик Тюлюш (Тыва) и Арюна Нимаева из Бурятии, которая впервые выступит в Петербурге. Исполнительница владеет техникой женского горлового пения и играет на морин-хууре (смычковом инструменте).
В концерте участвуют трое музыкантов. Павел Новиков (Правин) сыграет на флейтах — армянской (дудук), арабо-иранской (нея), индийской (бансури). Денис Кучеров представит звучание ударных инструментов ханг, фреймдрамс, равваст и табла. Петр Дмитриев будет отвечать за электронную музыку. Вокал и музыку сопроводит мультимедийным шоу под куполом Планетария.
На музыкальный вечер доступны обычные билеты и билеты
с наушниками для максимального погружения в музыку и атмосферу.
DAIRAFEST представит выставку, лекции, кинопоказы и перформансы в культурном квартале «Брусницын», а также концерты на разных площадках.
Фото: пресс-служба DAIRAFEST