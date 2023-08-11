В Москве открылась выставка автора анимационной ленты «Старик и море»









«Его техника и подход превращают сюжеты в абсолютно другое измерение реальности. В одном человеке сошлось все: потрясающий живописец, блестящий рисовальщик, чувство формы, чувство движения», — отметил наставник.



Фото: пресс-служба Музея кино Директор Музея кино Лариса Баженова назвала персональную выставку Александра Петрова — уникальным событием и для музея, и для культурной жизни России. Юрий Норштейн определил живопись ученика как «отдельное явление в анимации», объединенной с традицией.«Его техника и подход превращают сюжеты в абсолютно другое измерение реальности. В одном человеке сошлось все: потрясающий живописец, блестящий рисовальщик, чувство формы, чувство движения», — отметил наставник.

Экспозиция работает в Музее кино на ВДНХ до 7 ноября, сообщила пресс-служба учреждения.Проект представляет автора с разных сторон — как выдающегося мультипликатора, живописца, рисовальщика, иллюстратора книги. Эскизы, сцены из кинокартин, графические разработки типажей и этюды к анимационным лентам из личной коллекции художника и музейного фонда представлены в хронологическом порядке, начиная с 1980-х годов. Посетители также увидят живопись и графику Петрова последних лет, не связанную с кино или книжной иллюстрацией. Всего в проекте представлены более 200 работ.По словам автора, он не планировал становиться мультипликатором. «Здесь много случайностей, но и много совпадений, которым я благодарен. Я считаю себя счастливым человеком. Мне в нужное время попались люди увлеченные, талантливые, яркие, любящие свое дело», — поделился он на вернисаже. Петров назвал своими учителями Эдуарда Назарова, Федора Хитрука, Бориса Неменского, Юрия Норштейна.