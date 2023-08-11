Архитектурную выставку «Мельников. 133» представят в Подмосковье





Публика узнает о нереализованных проектах автора, раскрывающих его как архитектора-визионера; и его личной жизни. Также будут представлены реализованный проект дома Мельникова — одного из его основных экспериментов и нереализованный проект памятника-маяка Колумбу в Санто-Доминго.



Фото: Дом Мельникова. 1930-е / пресс-служба Музея архитектуры им. Щусева Посетители познакомятся с клубами и гаражами Мельникова. В их числе — клубы фабрик «Буревестник», «Каучук», «Свобода», клубы им. Русакова и им. Фрунзе, а также клуб фарфоровой фабрики в Дулёве; гаражи Интуриста и Госплана, гаражи на Бахметьевской и Новорязанской улицах.Публика узнает о нереализованных проектах автора, раскрывающих его как архитектора-визионера; и его личной жизни. Также будут представлены реализованный проект дома Мельникова — одного из его основных экспериментов и нереализованный проект памятника-маяка Колумбу в Санто-Доминго.

Экспозиция будет работать в культурно-досуговом центре «Дулёвский» (Орехово-Зуево) с 18 августа по 30 ноября, сообщила пресс-служба МУАРа.Константин Мельников считается гением авангарда в архитектуре в разных его проявлениях — от классических элементов до механики и кинетики. Он известен по работам 1920–1930-х годов. Последней из них и единственной за пределами Москвы стал клуб в Дулёве.В экспозиции представлены копии архитектурной графики и фотографии из архива Мельникова, а также макеты трех его проектов — дома архитектора в Москве, не созданного гаража в Париже и клуба в Дулёве.