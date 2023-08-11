Минкультуры поддержит все проекты финалистов конкурса детских инициатив

11.08.2023

Минкультуры поддержит все проекты финалистов конкурса детских инициатив
Такое решение приняла министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам финального питчинга проектов, прошедшего на II Международном детском культурном форуме.

В своем telegram-канале глава министерства призналась, что «была приятно удивлена презентациями финалистов». «Было невозможно определить какой из этих проектов самый лучший и важный. Поэтому приняла решение, что Минкультуры поддержит все четыре проекта», — рассказала Ольга Любимова.

Поддержку получат следующие инициативы:

— библиосмена «Твой текст» в модельных библиотеках, автор — Полина Курышкина (Мордовия);
— школа юных экскурсоводов «Музейные маршруты глазами детей», автор — Анна Тимашова (Псковская область);
— мультипроект «Сказы о России» Таисии Соловьевой (Ивановская область);
— видеопроект «Культурный пульс города N» Олеси Перекрест (Кемеровская область).

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ