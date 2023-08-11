Минкультуры поддержит все проекты финалистов конкурса детских инициатив

11.08.2023
Такое решение приняла министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам финального питчинга проектов, прошедшего на II Международном детском культурном форуме.
В своем telegram-канале глава министерства призналась, что «была приятно удивлена презентациями финалистов». «Было невозможно определить какой из этих проектов самый лучший и важный. Поэтому приняла решение, что Минкультуры поддержит все четыре проекта», — рассказала Ольга Любимова.
Поддержку получат следующие инициативы:
— библиосмена «Твой текст» в модельных библиотеках, автор — Полина Курышкина (Мордовия);
— школа юных экскурсоводов «Музейные маршруты глазами детей», автор — Анна Тимашова (Псковская область);
— мультипроект «Сказы о России» Таисии Соловьевой (Ивановская область);
— видеопроект «Культурный пульс города N» Олеси Перекрест (Кемеровская область).
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ