Открылся прием заявок на третий чемпионат «История будущего»

Российский фонд культуры приглашает к участию студентов из РФ и других стран, сообщила пресс-служба организации.



В 2023 году мероприятие впервые пройдет на международном уровне с участием русскоговорящих студентов из зарубежных вузов. Участники чемпионата при экспертной поддержке РФК представят свои культурные проекты и получат практические навыки. Их ждет насыщенная программа в формате игрового обучения с лекциями, мастер-классами, круглыми столами, встречами с экспертами.





Главная тема чемпионата — «Культурная мозаика: прошлое, настоящее, будущее» — предлагает участникам поразмышлять над возможностями развития российской культуры, искусства и истории в современных реалиях. Во время обучения студенты доработают проекты и презентуют их. Победит самая оригинальная и социально востребованная инициатива.





«Чемпионат "История будущего" помогает студентам проявить себя, приобрести реальный опыт проектной деятельности и развить всегда актуальные надпрофессиональные навыки. В этом году мы уделяем большое внимание укреплению международного сотрудничества в сфере культуры и будем рады поддержать интересные креативные решения от студентов России и дружественных стран», — отметила гендиректор РФК Елена Головнина.





К отбору приглашают владеющих русским языком студентов 18-25 лет. Возможно личное или командное участие.





Подать заявки можно на сайте чемпионата до 30 сентября. С 24 по 26 ноября в усадьбе Замятина-Третьякова в Москве пройдет очная часть чемпионата.





Каждый участник команды-победителя получит денежный приз 120 тысяч рублей.





Фото: скриншот / culturechamp.ru