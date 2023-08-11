Продюсеры из Кореи познакомились с кинолокациями Петербурга и Ленобласти

Фото: пресс-служба Роскино

По итогам поездки представители киноиндустрии Южной Кореи заявили о готовности продолжать диалог с российскими коллегами. Визит делегации включал знакомство с возможными локациями для съемок, а также деловую программу в рамках 31-го кинофестиваля «Выборг» («Окно в Европу»).Гостей особенно впечатлили форты и Морской Никольский собор Кронштадта, побережье Финского залива, Зимний дворец, РЭМ, Театр музыкальной комедии, РНБ и другие места, ставшие открытием для делегации. С развитой инфраструктурой кинопроизводства в регионе их познакомили на «Ленфильме».Продюсер Ли Ю Джин отметила возможности для съемок проектов в Петербурге по разным эпохам в жанрах нуар, криминальная драма, боевик. Также она увидела широкие возможности для копродукции благодаря развитой киноинфраструктуре.«Россия, конечно, имеет бесконечные возможности в плане киносъемок, но я думаю, что нам нужно обсуждать не только кино и поп-культуру, но и более широкое взаимодействие», — добавил глава компании по локейшн-менеджменту LOMARO Ким Тхэ Ен.На круглом столе по вопросам сотрудничества и создания копродукции РФ и Южной Кореи в рамках кинофестиваля в Выборге стороны определили возможные темы и жанры совместных проектов. Наиболее перспективным участники назвали доккино про этнических корейцев в РФ, дикую природу и животных России, а также развлекательный контент (ТВ-шоу). Импульсом в развитии сотрудничества двух стран может стать обмен технологиями и специалистами. После обсуждения российская студия XOVP продолжает диалог о взаимодействии с корейскими коллегами.