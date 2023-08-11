Музей Толстого проведет open air выставку в усадьбе Никольское-Обольяниново

Фото: пресс-служба ГМТ

Экспозиция откроется 26 августа в усадьбе Никольское-Обольяниново в селе Подъячево Дмитровского городского округа. Она приурочена к 190-летию владельца имения Адама Олсуфьева и 195-летию Льва Толстого, дружившего с его семьей.Олсуфьев после выхода в отставку жил в усадьбе, где создал метеостанцию, вел многолетние наблюдения, занимался климатологией и писал книги по метеорологии. Его приборы и дневники, а также основная часть библиотеки поместья хранятся в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». С предметами и фотографиями из его фондов, а также рукописями Толстого, над которыми он трудился в Никольском, можно познакомиться на выставке.Ее куратор, завотделом научно-экспозиционной работы Музея Толстого Галина Лысякова отмечает, что в подготовке проекта важную роль сыграли добровольцы, которые ухаживают за усадьбой уже несколько лет. Волонтеры знают ее историю и привлекают внимание к плачевному состоянию построек.«Мы задумали нечто большее, чем просто регулярное проведение выставок на территории усадьбы. Наша основная цель — ее восстановление и создание на базе усадьбы социокультурного центра и филиала Музея Толстого», — подчеркнула Галина Лысякова.Выставка «Очень милое, честное все семейство» продлится до 26 августа 2024 года.