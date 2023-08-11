Легендарный ансамбль «Березка» выступит в Благовещенске, Хэйхэ и Харбине

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Хореографический коллектив станет участником Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, сообщается на сайте Минкультуры РФ.Ансамбль «Березка» им. Н. С. Надеждиной выступит на 13-м международном фестивале в Благовещенске (Амурская область), Хэйхе и Харбине (Китай).26 августа коллектив представит свои лучшие постановки на набережной Амура в Благовещенске, 27-го — в Амурской филармонии. 28 августа «Березка» даст концерт для китайских зрителей в Хэйхэ, а 30 августа — в Харбине.Российско-китайская ярмарка культуры и искусства — одно из самых масштабных культурных событий Дальнего Востока. Фестиваль открылся в июне выступлением ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».