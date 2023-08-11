Новым президентом Выборгского кинофестиваля стал Сергей Урсуляк

Хореографический коллектив станет участником Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, сообщ...
На закрытии 31-го смотра его генпродюсер Геворг Нерсисян объявил имя президента, а губернатор Ленобл...
С 20 по 25 августа в столичном кинотеатре покажут шесть отреставрированных кинокартин Il grande Maes...
Министр культуры РФ провела встречу с главой региона Михаилом Котюковым, сообщается в телеграм-канал...
20 августа музыкант и продюсер Игорь Сандлер соберет в Москве исполнителей разных направлений из раз...
Хореографический коллектив станет участником Российско-китайской ярмарки культуры и искусства, сообщ...
На закрытии 31-го смотра его генпродюсер Геворг Нерсисян объявил имя президента, а губернатор Ленобл...
С 20 по 25 августа в столичном кинотеатре покажут шесть отреставрированных кинокартин Il grande Maes...
Министр культуры РФ провела встречу с главой региона Михаилом Котюковым, сообщается в телеграм-канал...
20 августа музыкант и продюсер Игорь Сандлер соберет в Москве исполнителей разных направлений из раз...
Показы пройдут очно и онлайн в рамках проекта Russian Film Festival, сообщила пресс-служба Роскино.
17 августа в Обществе «А—Я» откроется выставка петербургской художницы «Грот Венеры».
Deadpool 3 больше не значится среди фильмов, запланированных к выходу в кинотеатрах в сентябре 2023-...
Столичные власти профинансируют новый этап модернизации одного из старейших кинопроизводственных пре...
Участников ждут диалоги со знаковыми деятелями культуры, выступающими послами форума, рассказала гла...
Поврежденные при взрыве предметы искусства отреставрируют в Русском музее.
Хэдлайнерами концертной недели станут Леонид Агутин, Валерия, «Хор Турецкого» и другие исполнители, ...
Американская академия ТВ-искусств и наук объявила новую дату проведения 75-й премии «Эмми».
Экранизация игры Twisted Metal установила рекорд на стриминге, свидетельствуют данные NBCUniversal, ...
Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала участников и гостей масштабного мероприятия в ...
Подготовкой добровольческого корпуса займутся 27 сертифицированных центров в каждом федеральном окру...
Экспозиция расположилась в арт-центре «Пушкинская-10», сообщила «Собака.ру».
Показ пройдет в рамках акции «Ночь кино» в честь 50-летия фильма-легенды советского кинематографа.
Звезда «Эйфории» предстанет в грядущей ленте в образе Женщины-паука, рассказала она в беседе с Varie...
Международный фестиваль в шестой раз соберет в Крыму юных аниматоров и любителей мультфильмов.
11.08.2023