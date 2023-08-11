Новым президентом Выборгского кинофестиваля стал Сергей Урсуляк

11.08.2023

Новым президентом Выборгского кинофестиваля стал Сергей Урсуляк
На закрытии 31-го смотра его генпродюсер Геворг Нерсисян объявил имя президента, а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил вернуть фестивалю название «Окно в Европу».

Режиссер и сценарист Сергей Урсуляк назвал «очень ответственным» пост во главе кинофестиваля, который в этом году прошел под названием «Выборг». Он согласился на предложение, чтобы «отдать долги тем людям, которым мы очень многим обязаны». Это Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Вадим Абдрашитов, Микаэл Таривердиев, Станислав Ростоцкий и Армен Медведев, уточнил новый руководитель. В 2023-м он возглавлял жюри конкурса игрового кино.

Главную награду кинофестиваля получил фильм «Свет» Антона Коломееца.

Фото: Pixabay