Новым президентом Выборгского кинофестиваля стал Сергей Урсуляк

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Режиссер и сценарист Сергей Урсуляк назвал «очень ответственным» пост во главе кинофестиваля, который в этом году прошел под названием «Выборг». Он согласился на предложение, чтобы «отдать долги тем людям, которым мы очень многим обязаны». Это Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Вадим Абдрашитов, Микаэл Таривердиев, Станислав Ростоцкий и Армен Медведев, уточнил новый руководитель. В 2023-м он возглавлял жюри конкурса игрового кино.Главную награду кинофестиваля получил фильм «Свет» Антона Коломееца.