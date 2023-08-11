В «Художественном» в Москве пройдет ретроспектива фильмов Феллини

Фото: кадр из фильма «Амаркорд» / пресс-служба кинотеатра «Художественный»

С 20 по 25 августа в столичном кинотеатре покажут шесть отреставрированных кинокартин Il grande Maestro, сообщила пресс-служба площадки.В программе:— 20 августа, «Амаркорд» — автобиографичный и комедийный фильм об истории Европы 1920-1930-х годов по сценарию самого режиссер и Тонино Гуэрры;— 21 августа, «Сатирикон» — фантасмагория, в которой через образы Древнего Рима автор показывают современную ему реальность;— 22 августа, «Три шага в бреду» — трехчастный фильм по новеллам Эдгара По от Феллини, Луи Маля и Роже Вадима;— 23 августа, «Джинджер и Фред» — ностальгическая танцевальная лента с любимой актрисой и супругой режиссера Джульеттой Мазиной и Марчелло Мастроянни;— 24 августа, «Восемь с половиной» — «один из главных киношедевров ХХ века "8 ½" с его причудливой мозаичностью позволит заглянуть в до сих пор живущее своей жизнью подсознание великого мастера», комментирует программный директор кинотеатра Стас Тыркин;— 25 августа, «Сладкая жизнь» — еще один шедевр автора с Мастроянни, Анук Эме и Анитой Экберг.К 100-летию кинематографиста в 2020 году в Италии отреставрировали все его фильмы. Для ретроспективы в Москве копии четырех лент предоставила Римская национальная синематека.