В Минкультуры обсудили подготовку Красноярского края к юбилейным событиям

11.08.2023

В Минкультуры обсудили подготовку Красноярского края к юбилейным событиям
Министр культуры РФ провела встречу с главой региона Михаилом Котюковым, сообщается в телеграм-канале Ольги Любимовой.

Стороны обсудили подготовку Красноярского края к нескольким юбилеям, а также строительство и реконструкцию объектов в рамках нацпроекта «Культура».

В настоящее время в Красноярске восстанавливают здание Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Его площадь планируют увеличить с 13 до 20 тысяч кв. м. Благодаря этому зал сможет вмещать 836 мест. Также идет ремонт в Красноярском ТЮЗе.

20 августа регион отметит 200-летие Минусинска — столицы юга Красноярского края. В следующем году — 100-летие писателя Виктора Астафьева. А в 2008-м — 400-летие Красноярска. Подготовка к последнему событию уже началась.

«Всех гостей и жителей края ждет множество интересных событий, а совсем скоро для них откроют свои двери обновленные театры», — подчеркнула министр культуры.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ