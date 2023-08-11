В Минкультуры обсудили подготовку Красноярского края к юбилейным событиям

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Стороны обсудили подготовку Красноярского края к нескольким юбилеям, а также строительство и реконструкцию объектов в рамках нацпроекта «Культура».В настоящее время в Красноярске восстанавливают здание Театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского. Его площадь планируют увеличить с 13 до 20 тысяч кв. м. Благодаря этому зал сможет вмещать 836 мест. Также идет ремонт в Красноярском ТЮЗе.20 августа регион отметит 200-летие Минусинска — столицы юга Красноярского края. В следующем году — 100-летие писателя Виктора Астафьева. А в 2008-м — 400-летие Красноярска. Подготовка к последнему событию уже началась.«Всех гостей и жителей края ждет множество интересных событий, а совсем скоро для них откроют свои двери обновленные театры», — подчеркнула министр культуры.