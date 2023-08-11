Фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest пройдет на пяти сценах ВДНХ

Фото: Сергей Виноградов, Виктория Зимина

В этом году на SandlerFest выступят Николай Носков в сопровождении симфонического оркестра, Алексей Белов (экс-лидер «Парка Горького»), Ольга Кормухина, Алексей Козлов и «Арсенал», группы «Мастер», Crossroadz и др. Также в программе — сеты от молодых исполнителей из РФ, стран Африки, Европы и СНГ, США, Израиля и Кубы.Основной площадкой станет Зеленый театр ВДНХ, на сцену которого выйдут отечественные и зарубежные рокеры, начинающие музыканты и др. Здесь жепредставят программу «Русская классика в роке и джазе» с участием солистов Большого театра. На площадке «Ипподром» можно услышать исполнителей самых разных музыкальных жанров, на NewGeneration — молодых артистов. Под открытым небом будет работать новая сцена «Рок-панорама». На площадке «Акустика» пройдут мастер-классы от музыкантов и педагогов, а также выставка «ART & SOUND». Проект посвящен культовым музыкальным обложкам и связи музыкального и визуального искусства.Также посетители узнают подробности необычного фестивального проекта. Перед стартом SandlerFest 2023 барабанщик Владимир Дягель отправился в полет на воздушном шаре, расположившись на его куполе вместе с ударной установкой. На высоте 1,5 тыс. метров он исполнял разные композиции.Организаторы ожидают, что в этом году фестиваль посетят около 100 тысяч гостей, а его трансляции в соцсетях посмотрят сотни тысяч зрителей.SandlerFest основал в 2019 году музыкант, продюсер, шоумен, писатель Игорь Сандлер. По его словам, мероприятие отличается тем, что представляет почти все направления прогрессивной музыки. Его главная цель — поддержка молодых и продвинутых музыкантов, стремящихся заявить о себе.