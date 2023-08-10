В Петербурге покажут графику и 16-мм кинопленки Беллы Матвеевой

10.08.2023
17 августа в Обществе «А—Я» откроется выставка петербургской художницы «Грот Венеры», сообщается на сайте площадки.
Проект представляет разные направления поисков художницы, фотографа, театральной и кинопостановщицы. В экспозицию вошли графические работы Беллы Матвеевой 1990-2004 годов и фильмы «Воскресение» и «Золото не серебро», снятые на 16-мм камеру. Название проекта отсылает к мифу о Тангейзере, который очаровался Венерой и провел в усладах в ее гроте семь лет.
В своем творчестве автор реализует идеи Новой академии изящных искусств, основанной в 1989-м Тимуром Новиковым.
«Академия способствовала культурному перевороту в России поздней советской эпохи и являлась подразделением Общества "А—Я". "Новые художники" стремились к сохранению классической эстетики в современной художественной практике», — говорится в описании проекта.
«Грот Венеры» можно посетить с 17 августа по 10 сентября.
Фото: Pixabay