В Петербурге покажут графику и 16-мм кинопленки Беллы Матвеевой

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Проект представляет разные направления поисков художницы, фотографа, театральной и кинопостановщицы. В экспозицию вошли графические работы Беллы Матвеевой 1990-2004 годов и фильмы «Воскресение» и «Золото не серебро», снятые на 16-мм камеру. Название проекта отсылает к мифу о Тангейзере, который очаровался Венерой и провел в усладах в ее гроте семь лет.В своем творчестве автор реализует идеи Новой академии изящных искусств, основанной в 1989-м Тимуром Новиковым.«Академия способствовала культурному перевороту в России поздней советской эпохи и являлась подразделением Общества "А—Я". "Новые художники" стремились к сохранению классической эстетики в современной художественной практике», — говорится в описании проекта.«Грот Венеры» можно посетить с 17 августа по 10 сентября.