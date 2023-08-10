Триквел «Дэдпула» исключили из графика премьер студии Disney

17 августа в Обществе «А—Я» откроется выставка петербургской художницы «Грот Венеры».
Deadpool 3 больше не значится среди фильмов, запланированных к выходу в кинотеатрах в сентябре 2023-...
Столичные власти профинансируют новый этап модернизации одного из старейших кинопроизводственных пре...
Участников ждут диалоги со знаковыми деятелями культуры, выступающими послами форума, рассказала гла...
Поврежденные при взрыве предметы искусства отреставрируют в Русском музее.
17 августа в Обществе «А—Я» откроется выставка петербургской художницы «Грот Венеры».
Deadpool 3 больше не значится среди фильмов, запланированных к выходу в кинотеатрах в сентябре 2023-...
Столичные власти профинансируют новый этап модернизации одного из старейших кинопроизводственных пре...
Участников ждут диалоги со знаковыми деятелями культуры, выступающими послами форума, рассказала гла...
Поврежденные при взрыве предметы искусства отреставрируют в Русском музее.
Хэдлайнерами концертной недели станут Леонид Агутин, Валерия, «Хор Турецкого» и другие исполнители, ...
Американская академия ТВ-искусств и наук объявила новую дату проведения 75-й премии «Эмми».
Экранизация игры Twisted Metal установила рекорд на стриминге, свидетельствуют данные NBCUniversal, ...
Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала участников и гостей масштабного мероприятия в ...
Подготовкой добровольческого корпуса займутся 27 сертифицированных центров в каждом федеральном окру...
Экспозиция расположилась в арт-центре «Пушкинская-10», сообщила «Собака.ру».
Показ пройдет в рамках акции «Ночь кино» в честь 50-летия фильма-легенды советского кинематографа.
Звезда «Эйфории» предстанет в грядущей ленте в образе Женщины-паука, рассказала она в беседе с Varie...
Международный фестиваль в шестой раз соберет в Крыму юных аниматоров и любителей мультфильмов.
РНО принимает участие в Большом летнем музыкальном фестивале, сообщили организаторы.
В этом году мероприятие посвящено 125-летию венчания Федора Шаляпина и Иолы Торнаги, а также 150-лет...
Некролог появился на сайте Эстонского драмтеатра в Таллине, где она работала 70 лет.
Мини-сериал расскажет предысторию событий серии эфшн-фильмов John Wick c Киану Ривзом в главной роли...
О смерти актрисы сообщил Театр им. Вахтангова, в котором она прослужила 76 лет.
В экспозицию вошли более 200 работ художника-аниматора и автора мультфильма «Старик и море».
10.08.2023