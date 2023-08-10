Триквел «Дэдпула» исключили из графика премьер студии Disney

Фото: кадр из фильма Deadpool

Фильм с Райаном Гослингом и Хью Джекманом исключили из графика релизов из-за забастовки сценаристов и актеров. Его планировали выпустить в ноябре 2024 года, но премьеру отложили на май того же года. С подключением Гильдии актеров к протестам производство проекта встало на паузу. Новая дата выхода кинокомикса станет известна после завершения протестов.Ближайшей диснеевской премьерой по киновселенной Marvel станет «Капитан Марвел 2» (The Marvels). Фильм дебютирует 10 ноября.