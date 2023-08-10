Триквел «Дэдпула» исключили из графика премьер студии Disney

10.08.2023

Триквел «Дэдпула» исключили из графика премьер студии Disney
Deadpool 3 больше не значится среди фильмов, запланированных к выходу в кинотеатрах в сентябре 2023-го — июне 2024 года. Об этом сообщил The Direct.

Фильм с Райаном Гослингом и Хью Джекманом исключили из графика релизов из-за забастовки сценаристов и актеров. Его планировали выпустить в ноябре 2024 года, но премьеру отложили на май того же года. С подключением Гильдии актеров к протестам производство проекта встало на паузу. Новая дата выхода кинокомикса станет известна после завершения протестов.

Ближайшей диснеевской премьерой по киновселенной Marvel станет «Капитан Марвел 2» (The Marvels). Фильм дебютирует 10 ноября.

Фото: кадр из фильма Deadpool