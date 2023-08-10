Киностудия Горького получит грант на развитие от Москвы

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По его словам, комплексное обновление студии стартовало несколько лет назад. На сегодня завершился капремонт фасада и входа главного здания, а также помещений «Кинокампуса Горького», где уже идут курсы для детей и подростков по основам кинопроизводства.В ближайшие месяцы планируют достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента.На следующем этапе отремонтируют помещения, благоустроят прилегающую территорию, а также обустроят новые пространства. В их числе — корпус для резидентов, зал для показов и мероприятий, студия виртуального продакшена, съемочные павильоны.Обновлённая Киностудия им. Горького войдёт в городской кинокластер.Размер гранта и срок его получения Собянин не уточнил.