Киностудия Горького получит грант на развитие от Москвы

10.08.2023
Столичные власти профинансируют новый этап модернизации одного из старейших кинопроизводственных предприятий в стране, сообщил мэр города Сергея Собянин в telegram-канале.
По его словам, комплексное обновление студии стартовало несколько лет назад. На сегодня завершился капремонт фасада и входа главного здания, а также помещений «Кинокампуса Горького», где уже идут курсы для детей и подростков по основам кинопроизводства.
В ближайшие месяцы планируют достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента.
На следующем этапе отремонтируют помещения, благоустроят прилегающую территорию, а также обустроят новые пространства. В их числе — корпус для резидентов, зал для показов и мероприятий, студия виртуального продакшена, съемочные павильоны.
Обновлённая Киностудия им. Горького войдёт в городской кинокластер.
Размер гранта и срок его получения Собянин не уточнил.
Фото: Pixabay