На Детском культурном форуме пройдут встречи с Бабкиной и Запашным

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В этом году впервые у Международного детского культурного форума появились послы. Ими стали Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Евгений Миронов, Егор Дружинин и Эдгард Запашный. Они представляют разные области искусства: академическую музыку, фольклор, театр, современные танцы, цирк.«Настоящие профессионалы поделятся своим богатым опытом с детьми, расскажут о творческом пути, преградах, возможностях и ответят на вопросы. Это уникальная возможность узнать все о любом виде искусства из первых уст — от выдающихся деятелей культуры», — подчеркнула министр культуры в telegram-канале.Также она обратила внимание на огромное количество площадок форума, где проведут 140 мероприятий по семи творческим направлениям. Участники смогут посетить мастер-классы, попробовать себя в прикладном искусстве, танцах, музыке, создании анимации, побывать на экскурсиях, поучаствовать в квесте по Парку Горького и Музеону и в других активностях.