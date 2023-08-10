Более 5 тысяч артистов поздравят Екатеринбург с 300-летием

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На главной праздничной сцене в Историческом сквере Екатеринбурга в течение недели выступят более 5 тысяч музыкантов. В настоящий момент проводятся финальные репетиции перед началом музыкального марафона к юбилею города.В субботу, 12 августа, для жителей и гостей уральской столицы выступит Леонид Агутин. Среди гостей — Владимир Шахрин из «Чайфа», Александр Новиков, Юрий Каспарян с группой «Симфоническое кино» и многие другие. Также на главной сцене на открытом воздухе покажут гранд-спектакль, подготовленный при участии историков, музейщиков, культурологов. Проект через исторические образы расскажет о городе, рассказали организаторы.