Церемонию премии Emmy-2023 перенесли на 15 января 2024 года

Фото: Pixabay

Главную телевизионную награду США вручат 15 января следующего года в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. Награждать будут лауреатов сезона 2022/2023.«Эмми» традиционно вручают в сентябре за проекты, выходившие в минувшем телесезоне. В этом году премию отменили из-за забастовки сценаристов и актеров. В июле организаторы сообщили о том, что церемония не состоится, но не назвали новую дату. Имя ведущего или ведущих церемонии могут объявить после того, как в Голливуде закончатся протесты Гильдии актеров.Претендентов на «Эмми» объявили в июне. Больше всего номинаций получили сериалы «Наследники» (27), The Last Of Us (24), «Белый лотос» (23) и Ted Lasso (21).