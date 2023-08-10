«Скрежет металла» стал самой «запойной» комедией на Peacock

10.08.2023

«Скрежет металла» стал самой «запойной» комедией на Peacock
Экранизация игры Twisted Metal установила рекорд на стриминге. Об этом свидетельствуют данные компании NBCUniversal, куда входит Peacock.

Согласно им, в среднем один зритель смотрел по три эпизода Twisted Metal за раз. Некоторые запоем просмотрели все десять серий.

Сериал дебютировал 27 июля. За первый уик-энд он набрал 400 млн минут просмотров, став одним из самых популярных проектов Peacock на прошлой неделе. Информацию о количестве зрителей компания пока не раскрыла.

Сюжет комедийного боевика разворачивается в постапокалиптической Америке. Невезучему Джону выпадает шанс выбраться с улицы, выполнив миссию. Ему поручают доставить ценную посылку с неизвестным ему содержимым. Для этого герой должен преодолеть все преграды и опасности пустоши.

В главной роли — Энтони Маки, будущий Капитан Америка в новых фильмах Marvel. Также в касте — Стефани Беатрис, Нив Кэмпбелл, Самоа Джо, Уилл Арнетт и др.

Фото: кадр из сериала Twisted Metal