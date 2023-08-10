«Скрежет металла» стал самой «запойной» комедией на Peacock

Фото: кадр из сериала Twisted Metal

Согласно им, в среднем один зритель смотрел по три эпизода Twisted Metal за раз. Некоторые запоем просмотрели все десять серий.Сериал дебютировал 27 июля. За первый уик-энд он набрал 400 млн минут просмотров, став одним из самых популярных проектов Peacock на прошлой неделе. Информацию о количестве зрителей компания пока не раскрыла.Сюжет комедийного боевика разворачивается в постапокалиптической Америке. Невезучему Джону выпадает шанс выбраться с улицы, выполнив миссию. Ему поручают доставить ценную посылку с неизвестным ему содержимым. Для этого герой должен преодолеть все преграды и опасности пустоши.В главной роли — Энтони Маки, будущий Капитан Америка в новых фильмах Marvel. Также в касте — Стефани Беатрис, Нив Кэмпбелл, Самоа Джо, Уилл Арнетт и др.