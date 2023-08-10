Стартовал II Международный детский культурный форум

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

10 августа в Третьяковке на Крымском валу в Москве открылся Детский культурный форум. В этом году его география расширилась, а программа пополнилась мероприятиями новых форматов.«У нас впереди невероятно интересные три дня — и для тех, кто трудится на сцене, и для тех, кто сегодня сидит в зале. Потому что впереди — концерты, мастер-классы, невероятные встречи, замечательные знакомства», — сказала глава Минкультуры РФ на открытии.По ее словам, в первый день участники встретятся с послами Юрием Башметом, Егором Дружининым, Надеждой Бабкиной и Эдгардом Запашным, побывают на хакатоне, мастер-классах и гала-концерте «Наследники традиций». Также они попробуют себя в стрит-арте и создадут арт-объект, посвященный девизу форума «Открой мир — открой себя».