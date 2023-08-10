На Всемирном фестивале молодежи будут работать 5 тысяч волонтеров

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Центры привлечения и подготовки волонтеров обучат 5 тысяч человек для работы на Фестивале молодежи в 2024 году. Организации проведут отбор добровольцев и их подготовку по 15 направлениям.Отбор начнется в сентябре. Одновременно стартует подготовка тренеров, которые будут обучать добровольцев в каждом российском регионе до конца января 2024 года. Более 14 тысяч заявок на участие в подготовке уже поступили через платформу «Добро.РФ», заявил депутат ГД Артем Метелев, возглавляющий Ассоциацию волонтерских центров.Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта будущего года в целях развития международного молодежного сотрудничества. Ожидается, что мероприятие соберет 10 тысяч российских и 10 тысяч иностранных участников, а также 500 подростков 14-17 лет из РФ и столько же — из других стран.