Выставка Славы Громова «Lo/» открылась в Петербурге

Фото: скриншот / сайт арт-центра «Пушкинская-10»

«Lo/» — пятая и предпоследняя выставка проекта «Точка входа», нацеленного на повышение видимости авторов из различных групп, расширение возможностей для профессионального роста художников с инвалидностью и их вовлеченности в жизнь местного арт-сообщества. Проект стартовал в арт-центре в феврале и завершится в октябре.«Когда любовь смеется, она смеется над страхом, недоверием, привязанностью, предсказуемостью, агрессией, конечностью. <...> Когда любовь, она недопонимание, совпадение, дыхание, опечатка возвратности», — говорится в описании «Lo/».Кураторами выставки о любви стали Лера Лернер и Таня Черно. Увидеть работы Славы Громова можно до 3 сентября в галерее «Рабочий стол» на территории «Пушкинской-10».