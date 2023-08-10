Музей Победы бесплатно покажет «Семнадцать мгновений весны»

10.08.2023
Показ пройдет в рамках акции «Ночь кино» в честь 50-летия фильма-легенды советского кинематографа, сообщила пресс-служба музея.
26 августа многосерийную ленту Татьяны Лиозновой представят в Москве в кинотеатре «Поклонка» и на летней сцене музея «Г.О.Р.А.». Зрители увидят на большом экране все 12 серий культовой картины о работе советского разведчика Максима Исаева в гитлеровской Германии.
Также публике представят десять анимационных лент проекта «Детская книга войны» от ИД «Аргументы и Факты». Фильмы основаны на дневниках детей и подростков от 9 до 17 лет, которые жили в Великую Отечественную войну. Некоторые из них вели записи, находясь в концлагерях.
Киносеансы пройдут с 11:00 до 00:00. Вход свободный по регистрации. Расписание показов можно изучить на сайте
кинотеатра.
Фото: пресс-служба Музея Победы.