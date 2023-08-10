Актриса Сидни Суини подтвердила участие в фильме «Мадам Паутина»



Студия Sony планирует выпустить «Мадам Паутину» 14 февраля 2024 года.



Фото: кадр из сериала «Белый лотос»

Сидни Суини снялась в Madame Web в роли Джулии Карпентер, которая в комиксах Marvel становится Женщиной-пауком на альтернативной Земле-616, а затем — Мадам Паутиной, приглядывающей за всей мультивселенной. Сюжет кинокартины держатся в секрете. В главной роли появится Дакота Джонсон.Суини призналась, что сразу после получения роли пошла в магазин комиксов и скупила все выпуски, связанные с ее героиней. Съемки ленты проходили в Бостоне в течение пяти месяцев. Несмотря на падение интереса к экранной супергероике актриса полагает, что фильм с ее участием будет успешным: «Мадам Паутина» отличается от того, что люди ожидают от фильмов о супергероях». Также она не исключила, что Женщина-паук появится в расширенной киновселенной Marvel.