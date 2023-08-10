В «Артеке» открывается фестиваль детского анимационного кино «Аниматика»

10.08.2023
Международный фестиваль в шестой раз соберет в Крыму юных аниматоров и любителей мультфильмов.
Кинофестиваль «Аниматика» пройдет в «Артеке» с 13 по 20 августа, сообщила пресс-служба проекта. Церемония открытия состоится во Дворце Суук-Су. В этот вечер артековцев ждут показы лент-победительниц конкурса «Арт-аниматика-2. Ожившие скульптуры», премьеры авторских мультфильмов «Носки для звезды» Ольги Титовой и «Исчезающий бобер» Анастасии Савкиной. Также в программе открытия — док к 20-летию «Смешариков».
В течение недели в детском центре проведут встречи с популярными мультипликаторами Сергеем Мериновым, Татьяной Киселевой, Денисом Черновым, Татьяной Беловой и др., показы классики и новинок анимационного кино, мастер-классы, форсайт-сессию. В шести анимационных мастерских участники будут делать мультфильмы. Желающие узнают об этапах создания анимационной ленты, техниках мультипликации, авторской и коммерческой анимации, истории успешных проектов «Смешарики» от ГК «Рики» и «Умка» от «Союзмультфильма». А еще детей ждут отечественные полнометражные и короткометражные мультфильмы.
Подробнее об «Аниматике» можно узнать на сайте
организатора — Ассоциации анимационного кино.
Фото: пресс-служба фестиваля «Аниматика»