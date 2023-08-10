Российский национальный оркестр приехал с концертами в Сириус



Финальное выступление 14 августа пройдет в летнем дворике кампуса. Оркестр и сопрано Елене Гвритишвили исполнят Folk songs итальянского композитора Лучано Берио, аранжировки композиций The Beatles. Вечер завершит цикл «Полчаса классики».



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Фото: пресс-служба фонда «Талант и успех» Финальное выступление 14 августа пройдет в летнем дворике кампуса. Оркестр и сопрано Елене Гвритишвили исполнят Folk songs итальянского композитора Лучано Берио, аранжировки композиций The Beatles. Вечер завершит цикл «Полчаса классики».Билеты можно приобрести по ссылке

Оркестр привез джазовую, вокально-симфоническую, детскую и камерную программы. «РНО уже второй раз приезжает в Сириус в формате большой резиденции, которая позволяет оркестру показать себя публике в самых разных амплуа — не только как хранителя "золотого стандарта" традиций русской исполнительской школы, но и в кросс-жанрах, в камерных программах», — отметил худрук коллектива Александр Рудин.Серия концертов стартовала с джазовой программы. 11 августа оркестр под управлением Александра Рудина выйдет на сцену Большого зала вместе с Хиблой Герзмавой. В программе — «Бгатырская» симфония Бородина, романсы Чайковского и др. 13 августа на этой же площадке публику ждет сказка с оркестром «Аленький цветочек» по мотивам произведения Аксакова. За дирижерским пультом — автор произведения Андрей Рубцов. Текст прочитает Екатерина Гусева.