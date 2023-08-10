«Шаляпин-фестиваль» пройдет в подмосковном селе Гагино

Фото: пресс-служба Музея музыки

Фестиваль откроется 12 августа в 11:00 в поселении, где обвенчались Шаляпин и Торнаги. Он пройдет на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в селе Гагино (Сергиев Посад) до 18:00.Посетители увидят выставки Музея музыки, посвященные выдающемуся оперному певцу, истории гагинских храмов и венчания российского солиста и итальянской балерины, а также проект «Волга. Живописные рассветы и закаты» от группы «Время молодых XXI».Программа включает ярмарку мастеров, экскурсии, викторины, игры, занятия с художниками, кинопоказ, знакомство с русскими народными музыкальными инструментами и правилами этикета загородных поездок. Также публику ждут выступления солистов, хора и оркестра Большого театра и ансамблей из Сергиева Посада.