Умерла актриса Ита Эвер — мисс Марпл в «Тайне «Черных дроздов»

Фото: кадр из фильма «Тайна «Черных дроздов»

Актрисы театра и кино, эстонской Примадонны не стало 9 августа. Ей было 92 года.«Ита Эвер играла женщин, мужчин, детей, животных, вещи. Изгои и королевы, исторические и фантастические персонажи, слабые и крепкие, психологически тонкие и гротескные, лаконичные и пышные характеры. У нее были разнообразные актерские средства и не было ограничений», — говорится в обращении Эстонской драмы, Минкультуры Эстонии и других организаций.Эвер родилась в 1931 году в Пайде, окончила школу в Таллине. В 1953-м после окончания эстонской студии московского ГИТИСа начала работать в Эстонском драматическом театре. На его сцене она сыграла более 150 ролей. Также в ее активе — около 500 работ в кино, в том числе в дубляже, на радио и телевидении. Советскому и российскому зрителю Ита Эвер известна по фильмам «Тайна «Черных дроздов», «Загадка Эндхауза» и др.