Вышел дебютный трейлер российской драмы «Цикады»



Фото: кадр из трейлера сериала «Цикады»

Главные герои — недавние выпускники школы. Они общаются, мечтают, влюбляются, но привычную жизнь нарушает нечто страшное. Вместе со следователем и родителями им нужно восстановить картину случившегося. Чем дольше длится допрос, тем больше всплывает тайн. Молодежь в растерянности, родители в сомнениях — действительно ли они знают своих детей?В ролях — Софья Аржаных, Катя Воронина, Ирина Паутова, Григорий Верник, Кирилл Буханцев, Илья Виногорский, а также Елизавета Боярская, Ольга Сутулова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова и др.Первые серии представят на фестивале «Новый сезон» в начале сентября. Полностью «Цикады» (18+) выйдут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Дата релиза пока не названа.