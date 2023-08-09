В Москве пройдет Moscow Music School Festival

09.08.2023
В 2023-м ежегодное мероприятие Moscow Music School проведут бесплатно, сообщили организаторы.
19 августа в столичном клубе Aglomerat пройдет музыкальный фестиваль с участием инди-музыкантов. Традиционно на мероприятии студенты Moscow Music School представляют свои работы. В этом году все желающие смогут оценить их благодаря бесплатному входу в честь пятилетия школы. Организаторы обещали посетителям и другие сюрпризы.
В лайнапе фестиваля — группа «Наадя», певицы Вера Вереск, Аня Рауш, Наша Таня, Укухума, Ana Verdi, Васса Железнова, Laziza, музыкант Директор Всего (он же электронщик Андрей Ли), группа «Золотые зубы» из Тольятти, поэт и музыкант Паша Жданов, группы FAVLAV, «Крестные» и др.
Вход свободный по регистрации
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Фото: Moscow Music School