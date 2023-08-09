Аглая Тарасова возглавила каст романтической комедии «Саша и Питер»

Постановкой проекта занимается Валерия Шкирандо. Она работала над сценарием вместе с Аленой Константиновой, Юлией Лемарк, Аленой Кассир и Полиной Филоненко, которая снимается в ромкоме. Также в ролях — Антон Филипенко, Никита Тарасов, Мариетта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова.



«Саша и Питер» дебютирует в 2024 году на стриминге Premier.



Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier «Саша и Питер» дебютирует в 2024 году на стриминге Premier.

8 августа в Петербурге стартовали съемки сериала «Саша и Питер». В центре истории — Саша (Тарасова), которая хочет отомстить бывшему и сорвать его свадьбу. Для этого она устраивается на работу в одном из загсов Петербурга. Однако вместо регистрации свадеб ее направляют на регистрацию разводов. Девушка встречается с самыми разными ситуациями и втягивается в романтическое приключение.