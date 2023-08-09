Музей-заповедник «Абрамцево» открывает выставку «Отражения»









Увидеть произведения Соколовой и Черорицкого в Абрамцеве можно до 27 августа.



Фото: Анастасия Соколова. Фрагмент работы «Вода. Свет. Март.» 2016-22 /

пресс-служба Музея-заповедника «Абрамцево» «В принципиальности выбора, который оставался за авторами произведений, прочитывается идея отражений — воздуха в цвете, настроения в пластике, эмоции в лице», — отметили в музее.Увидеть произведения Соколовой и Черорицкого в Абрамцеве можно до 27 августа.

11 августа в залах «Искусство XX века» открывается выставка живописи и графики «Отражения». Посетители увидят пейзажи и портреты академиков РАХ, созданные в последние годы. Экспозиция является частью музейного проекта «Наши близкие соседи», представляющего работы авторов, живших и живущих в абрамцевском поселке.