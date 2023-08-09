Прощание с Верой Васильевой пройдет 12 августа в Театре сатиры

Фото: кадр из фильма «Пиковая дама»

Народная артистка СССР прославилась одной из первых ролей в «Сказании о земле Сибирской», отмеченной Сталинской премией. Ее фильмография насчитывает более 40 работ. Актриса реализовалась и на театральной сцене. С 1948 года она играла в Театре сатиры. Также участвовала в постановках Малого театра и Театра Образцова в Москве, Театров драмы в Брянске и других городах. За годы театральной карьеры она исполнила более 60 ролей.