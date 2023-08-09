Нового «Каратэ-пацана» начнут снимать в сентябре в Канаде





Согласно им, съемки новой ленты The Karate Kid стартуют 4 сентября в Монреале. В касте значится Джеки Чана. Однако официального подтверждения участия актера в проекте пока не поступало. О его переговорах со студией сообщалось весной.



Картину поставит Джонатан Энтвистл по сценарию Роба Либера. Синопсис гласит, что речь пойдет о пекинском студенте и бойце кунг-фу Ли, жизнь которого рушится из-за переезда в США в поисках работы. Он конфликтует с матерью и переживает трагедию из прошлого. В поисках успокоения Ли берет ученика и сам оказывается на ринге.



