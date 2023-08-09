Нового «Каратэ-пацана» начнут снимать в сентябре в Канаде

09.08.2023
Звезда оригинальной ленты Джеки Чан может сняться в грядущем фильме. Об этом свидетельствуют данные на сайте Независимого альянса кино и ТВ (IFTA).
Согласно им, съемки новой ленты The Karate Kid стартуют 4 сентября в Монреале. В касте значится Джеки Чана. Однако официального подтверждения участия актера в проекте пока не поступало. О его переговорах со студией сообщалось весной.
Картину поставит Джонатан Энтвистл по сценарию Роба Либера. Синопсис гласит, что речь пойдет о пекинском студенте и бойце кунг-фу Ли, жизнь которого рушится из-за переезда в США в поисках работы. Он конфликтует с матерью и переживает трагедию из прошлого. В поисках успокоения Ли берет ученика и сам оказывается на ринге.
Релиз намечен на декабрь 2024 года.
«Каратэ-пацан» (2010) рассказывает об обычном американском мальчике Дре (Джейден Смит), который переезжает с мамой в Пекин. Над ним издевается местная банда, пока на помощь не приходит мистер Хан (Джеки Чан). Он обучает мальчика кунг-фу.
Фото: кадр из The Karate Kid (2010)