Крис Нот из Sex and the City ответил на обвинения в сексуализированном насилии

09.08.2023
Спустя полтора года после обвинений американский актер решил прокомментировать ситуацию, сообщает «Культуромания»
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В беседе с USA Today
исполнитель роли Мистера Бига заявил, что его «единственным проступком» стали измены супруге Таре Уилсон. Но они не являются преступлением, подчеркнул актер. Измены он объяснял тем, что они «никому не причинит вреда», и «секс — это просто удовольствие».
Нот утверждает, что все сексуальные и околосексуальные контакты в его жизни происходили по обоюдному согласию. Уголовные расследования в его отношении и суды не ведутся, подчеркнул он. Издание же напомнило, что о большинстве случаев изнасилования в США в полицию не сообщается. Актер добавил, что не любит говорить об этом скандале из-за возможного искажения его слов в СМИ. Он опасается, что его дети (дочь-подросток и сын-дошкольник) увидят это.
По словам Нота, он хочет продолжать заниматься творчеством, а еще ему нужно содержать детей. Он смог не работать год. Однако актер не понимает, как вернуться в бизнес. Он планирует «просто упорствовать».
В конце 2021 года певица Лиза Джентиле и еще одна женщина обвинили Криса Нота в попытках изнасилования. Позже три женщины рассказали, что подверглись нападениям со стороны актера.
Фото: кадр из сериала «Секс в большом городе»