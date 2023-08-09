Крис Нот из Sex and the City ответил на обвинения в сексуализированном насилии

Фото: кадр из сериала «Секс в большом городе»

По словам Нота, он хочет продолжать заниматься творчеством, а еще ему нужно содержать детей. Он смог не работать год. Однако актер не понимает, как вернуться в бизнес. Он планирует «просто упорствовать».В конце 2021 года певица Лиза Джентиле и еще одна женщина обвинили Криса Нота в попытках изнасилования. Позже три женщины рассказали, что подверглись нападениям со стороны актера.