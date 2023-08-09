Дни казахского кино состоятся в Москве в августе

09.08.2023
Пять фильмов от казахстанских режиссеров покажут в кинотеатре «Иллюзион», сообщается на сайте Минкультуры РФ.
С 18 по 20 августа жителей и гостей столицы приглашают на киносеансы в рамках проекта «Дни зарубежного кино». В программу включили работы последнего десятилетия, отмеченные на международных фестивалях.
Смотр откроет драма 2012 года «Шал» («Старик») Ермека Турсунова по мотивам повести «Старик и море» Хемингуэя. В церемонии открытия будут участвовать исполнитель главной роли в ленте «Шал» Ерболат Тогузаков и Алтынай Ногербек, сыгравшая в «Дороге к матери» Акана Сатаева. Драму 2016 года покажут 20 августа.
Еще одну картину режиссера «Войско Мын Бала» представят 19 августа. Военно-историческая драма о переломном периоде в истории казахского народа включили в лонг-лист претендентов на «Оскар» в 2013 году.
19 августа можно увидеть комедию «Ореховое дерево» Ерлана Нурмухамбетова о женихе, который решает соблюсти традицию и выкрасть невесту. Ленту отметили призами на кинофестивалях в Пусане (Южная Корея) и Везуле (Франция).
20 августа представят биографическую драму Болата Калымбетова «Мукагали» (2021) о последних днях жизни поэта Мукагали Макатаева, признанного после смерти.
Вход свободный по регистрации
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Фото: пресс-служба Минкультуры РФ