Семейный фильм «Панда из космоса» выйдет в России 31 августа

Пять фильмов от казахстанских режиссеров покажут в кинотеатре «Иллюзион».
Трейлер китайской картины опубликовала кинопрокатная компания Russian World Vision.
12 августа на Верх-Исетском пруду в центре города посетителей ждут паблик-токи, маркеты, прогулки на...
Акция состоится в седьмой раз накануне профессионального праздника кинематографистов, рассказала мин...
Памятник архитектуры располагается в архитектурном комплексе «Ний» в горах.
Пять фильмов от казахстанских режиссеров покажут в кинотеатре «Иллюзион».
Трейлер китайской картины опубликовала кинопрокатная компания Russian World Vision.
12 августа на Верх-Исетском пруду в центре города посетителей ждут паблик-токи, маркеты, прогулки на...
Акция состоится в седьмой раз накануне профессионального праздника кинематографистов, рассказала мин...
Памятник архитектуры располагается в архитектурном комплексе «Ний» в горах.
О смерти народной артистки СССР сообщил Московский театр сатиры, где она служила с 1948 года.
Международный конкурс цифровой театральной сценографии и режиссуры пройдет в пятый раз в Петербурге,...
Отечественные классики возглавили рейтинг самых издаваемых писателей России по итогам первой половин...
Режиссер отказался от съемок «Бегущего по лезвию 2049» из-за плотного графика, информирует Deadline....
Прощание с исполнительницей прошло 8 августа в городе Брей под Дублином, где она жила несколько лет.
О проведении Петербургского международного культурного форума в 2023 году ТАСС сообщила министр куль...
Сериал расскажет о работе советских разведчиков и ученых для создания ядерного щита Советского Союза...
В преддверии форума в Москве прошла большая пресс-конференция, сообщила министр культуры РФ в телегр...
12 и 13 августа в главном офисе «Яндекса» в Москве пройдет пятый фестиваль, посвященный эволюции циф...
Некролог опубликовала радиостанция «Говорит Москва», где с 2014 года работал покойный.
До конца текущего года подобные центры планируют создать в 11 регионах России.
Второй сезон молодежный драмы создадут в формате аудиосериала с визуализацией от нейросетей, сообщил...
Бесплатный показ прошел в рамках Russian Film Festival на платформе Youku, сообщается на сайте Минку...
Американский постановщик стал лауреатом спецнаграды Glory to the Filmmaker за «особенно оригинальный...
Рок-музыкант готовится к первому после госпитализации выступлению. Об этом он сообщил в своем telegr...
09.08.2023