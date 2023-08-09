Семейный фильм «Панда из космоса» выйдет в России 31 августа



Фото: кадр из трейлера фильма «Панда из космоса»

Фантастическая лента для всей семьи расскажет о мальчике по имени Сяотянь, у которого не ладятся отношения с отцом. Внезапно в его жизни появляется инопланетянин, принявший облик плюшевой панды и получивший имя Моцарт. Они начинают дружить, делать открытия, а Сяотянь учится отстаивать свои интересы и находить контакт с папой. А еще ему предстоит выручить друга с другой планеты, на которого началась охота.Режиссер — Чэнь Сычэн. Голос Моцарту в русском дубляже подарил Александр Олешко. Лента дебютирует в российском прокате 31 августа.