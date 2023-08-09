Фестиваль «ВИЗ.00» пройдет в Екатеринбурге в честь его 300-летия

09.08.2023

Фестиваль «ВИЗ.00» пройдет в Екатеринбурге в честь его 300-летия
12 августа на Верх-Исетском пруду в центре города посетителей ждут паблик-токи, маркеты, прогулки на яхтах и концерт.

Фестиваль соберет представителей креативных кластеров из Сысерти («На заводе»), Петербурга (Севкабель Порт), Тюмени («Контора Пароходства»), Москвы (Хлебозавод № 9) и Екатеринбурга («Вода и Завод») для обсуждения их работы, передает ТАСС.

Музыкальная часть включает выступления Флоры Бичахчян, групп Artemiev, Brama, Blues Bastards, «Стая». Также в программе — фестивали завтраков, кофе и клубники; йога на воде, прогулки на сапах и яхтах; ярмарки одежды, аксессуаров, парфюмерии и автографов артистов; лекторий.

Фото: Pixabay