«Ночь кино» пройдет по всей стране с 26 на 27 августа

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

27 августа отмечается День российского кино. В честь праздника Минкультуры РФ и Фонд кино проведут культурную акцию. В этом году в ней участвуют библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры.В программе — экскурсии, лекции, встречи с актерами, мастер-классы, викторины, концерты. Также по всей России покажут три самых кассовых ленты 2023 года: «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко, «Вызов» Клима Шипенко и «Праведника» Сергея Урсуляка.«Ежегодно к акции присоединяются сотни тысяч людей по всей стране. Рада, что интерес к проекту только растет, в том числе благодаря новым учреждениям-участникам», — отметила Ольга Любимова.