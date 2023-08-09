В Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню

Фото: газета «Культура»

Памятник архитектуры располагается в архитектурном комплексе «Ний» в горах. Об этом рассказали в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике, передает ТАСС.Сотрудники музея обнаружили ранее не учтенную башню в восточной части комплекса, окруженного разрушенными жилыми постройками. Размеры объекта в основании — 36 кв. м. Сохранившаяся высота — 4,5 м. На северной стороне башни частично сохранился дверной проем на второй ярус.В музее предполагают, что памятник старше остальных четырех сохранившихся башен. Он возведен из грубо отесанных больших камней на известковом растворе, что является более древним вариантом строительства.Комплекс «Ний» находится в Джейрахском районе Ингушетии. Он включает пять боевых и 13 жилых башен, а также некрополь с 14 склепами.