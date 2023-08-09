В Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню

09.08.2023

В Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню
Памятник архитектуры располагается в архитектурном комплексе «Ний» в горах. Об этом рассказали в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике, передает ТАСС.

Сотрудники музея обнаружили ранее не учтенную башню в восточной части комплекса, окруженного разрушенными жилыми постройками. Размеры объекта в основании — 36 кв. м. Сохранившаяся высота — 4,5 м. На северной стороне башни частично сохранился дверной проем на второй ярус.

В музее предполагают, что памятник старше остальных четырех сохранившихся башен. Он возведен из грубо отесанных больших камней на известковом растворе, что является более древним вариантом строительства.

Комплекс «Ний» находится в Джейрахском районе Ингушетии. Он включает пять боевых и 13 жилых башен, а также некрополь с 14 склепами.

Фото: газета «Культура»