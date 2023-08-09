Стартовал прием заявок на конкурс Digital Opera Performance

09.08.2023
Международный конкурс цифровой театральной сценографии и режиссуры пройдет в пятый раз в Петербурге, сообщили организаторы.
Заявки на участие принимают до 30 сентября на сайте фестиваля
Digital Opera Saint-Petersburg.
Арт-состязание проводится в рамках V Международного фестиваля современного оперного искусства «Опера цифровой эпохи». В этом году оно посвящено 225-летию А. С. Пушкина. Тема задания 2023/24: «Сказки Пушкина. Жизнь как чудо».
К участию приглашают театральных режиссеров, художников-постановщиков, медиахудожников и других представителей театральной и event-индустрии. Режиссеры должны приложить к заявке экспликацию отрывка из предложенных сочинений, а видеохудожники — портфолио.
Конкурсантам предлагают разработать мультимедиа проекты для театральной сцены по мотивам пушкинских произведений. Музыкальным сопровождением могут служить отрывки из «Сказки о царе Салтане», «Золотого Петушка», «Руслана и Людмилы» и «Русалки».
Номера финалистов покажут в шоу «Сказки Пушкина. Жизнь как чудо» в Александринке 23 и 24 апреля 2024 года.
Лауреатов определит профессиональное жюри по итогам публичных показов конкурсных проектов. Победитель получит 500 тысяч рублей. За второе место предусмотрен денежный приз в 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей.
Проект реализуется при поддержке ПФКИ.
Фото: пресс-служба фестиваля Digital Opera Saint-Petersburg