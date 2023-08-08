Ридли Скотт пожалел, что сам не снял сиквел «Бегущего по лезвию»

Фото: кадр из фильма Blade Runner 2049

Скотт с сожалением вспоминает упущенную возможность создать продолжение Blade Runner, от которой он сам отказался. В интервью Empire он заявил, что не «должен был принимать такое решение», но сделал свой выбор. Тогда постановщик предпочел сосредоточиться на создании второго приквела «Чужого» с подзаголовком «Завет». Он дебютировал в 2017 году вместе с Blade Runner 2040, который снял Дени Вильнев.Сегодня Скотт является исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon Studios вместе с его сценаристкой Силкой Луизой и режиссером пилота Джереми Подесвой. Съемки сериала перенесли на весну 2024 года из-за забастовки сценаристов и актеров.