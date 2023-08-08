Ридли Скотт пожалел, что сам не снял сиквел «Бегущего по лезвию»

08.08.2023

Ридли Скотт пожалел, что сам не снял сиквел «Бегущего по лезвию»
Режиссер отказался от съемок «Бегущего по лезвию 2049» из-за плотного графика, информирует Deadline.

Скотт с сожалением вспоминает упущенную возможность создать продолжение Blade Runner, от которой он сам отказался. В интервью Empire он заявил, что не «должен был принимать такое решение», но сделал свой выбор. Тогда постановщик предпочел сосредоточиться на создании второго приквела «Чужого» с подзаголовком «Завет». Он дебютировал в 2017 году вместе с Blade Runner 2040, который снял Дени Вильнев.

Сегодня Скотт является исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon Studios вместе с его сценаристкой Силкой Луизой и режиссером пилота Джереми Подесвой. Съемки сериала перенесли на весну 2024 года из-за забастовки сценаристов и актеров.

Фото: кадр из фильма Blade Runner 2049