Тысячи поклонников проводили Шинейд О’Коннор в последний путь

Прощание с исполнительницей прошло 8 августа в городе Брей под Дублином, где она жила несколько лет.
О проведении Петербургского международного культурного форума в 2023 году ТАСС сообщила министр куль...
Сериал расскажет о работе советских разведчиков и ученых для создания ядерного щита Советского Союза...
В преддверии форума в Москве прошла большая пресс-конференция, сообщила министр культуры РФ в телегр...
12 и 13 августа в главном офисе «Яндекса» в Москве пройдет пятый фестиваль, посвященный эволюции циф...
Прощание с исполнительницей прошло 8 августа в городе Брей под Дублином, где она жила несколько лет.
О проведении Петербургского международного культурного форума в 2023 году ТАСС сообщила министр куль...
Сериал расскажет о работе советских разведчиков и ученых для создания ядерного щита Советского Союза...
В преддверии форума в Москве прошла большая пресс-конференция, сообщила министр культуры РФ в телегр...
12 и 13 августа в главном офисе «Яндекса» в Москве пройдет пятый фестиваль, посвященный эволюции циф...
Некролог опубликовала радиостанция «Говорит Москва», где с 2014 года работал покойный.
До конца текущего года подобные центры планируют создать в 11 регионах России.
Второй сезон молодежный драмы создадут в формате аудиосериала с визуализацией от нейросетей, сообщил...
Бесплатный показ прошел в рамках Russian Film Festival на платформе Youku, сообщается на сайте Минку...
Американский постановщик стал лауреатом спецнаграды Glory to the Filmmaker за «особенно оригинальный...
Рок-музыкант готовится к первому после госпитализации выступлению. Об этом он сообщил в своем telegr...
Артисты станут хэдлайнерами шоу «Ночь города», которое станет одним из самых ярких юбилейных мероп...
Впервые представители VFX-подразделения объединились с целью защиты трудовых прав, пишет Deadline.
С 8 августа мультфильм доступен на ведущих стримингах, проинформировала «Культуромания».
Список сформирует Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.
Глава министерства Ольга Любимова провела рабочую встречу с руководительницей Российского центра нау...
Впервые Союз театральных деятелей РФ проведет экспозицию в выставочном зале МСХ, сообщила пресс-служ...
Народный художник России скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте издательства АСТ.
Осенью галерея современного искусства в Москве откроет новое здание и покажет экспозиции «Астероиды ...
Американский постановщик и сценарист скончался 7 августа, сообщила его вдова Шерри Лансинг изданию T...
08.08.2023