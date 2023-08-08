Тысячи поклонников проводили Шинейд О’Коннор в последний путь

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Церемонию посетили музыканты Боно и Боб Гелдоф, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и ее президент Майкл Хиггинс, информирует ТАСС.Перед прощанием в мусульманском центре прошла религиозная служба. Похороны состоялись в закрытом формате.Шинейд О’Коннор, после принятия ислама взявшая имя Шухада, скончалась 26 июля. Ей было 56 лет. Певица умерла в своем доме в Лондоне спустя полтора года после суицида ее 17-летнего сына. У нее остались дочь, два сына и внук. Шухада неоднократно рассказывала о жизни с ментальными заболеваниями. За свою карьеру она выпустила 14 студийных альбомов.